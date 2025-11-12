Serie B: la situazione della panchine. Si attende l’annuncio per Gorgone al Pescara

Ad oggi in Serie B ci sono stati quattro esoneri, il primo Pagliuca che era ad Empoli, poi in ordine di esonero è accaduto a Donati della Samp, D’Angelo dello Spezia, ed infine Vivarini esonerato ieri dal Pescara. Se Dionisi è riuscito in minima parte ad invertire la rotta, non si può dire lo stesso per Grecucci alla Samp la cui squadra è ultima in classifica. Donadoni ha ottenuto un punto nell’unica gara allo Spezia, mentre si attende il successore di Vivarini, che dovrebbe essere l’ex Lucchese Gorgone.
Serie B – Allenatori
Avellino – Raffaele Biancolino (confermato)
Bari – Fabio Caserta (nuovo)
Carrarese – Antonio Calabro (confermato)
Catanzaro – Alberto Aquilani (nuovo)
Cesena – Michele Mignani (confermato)
Empoli – Guido Pagliuca (nuovo) ⮕ esonerato il 14/10 ⮕ dal 16/19 Alessio Dionisi
Frosinone – Massimiliano Alvini (nuovo)
Juve Stabia – Ignazio Abate (nuovo)
Mantova – Davide Possanzini (confermato)
Modena – Andrea Sottil (nuovo)
Monza – Paolo Bianco (nuovo)
Padova – Matteo Andreoletti (confermato)
Palermo – Filippo Inzaghi (nuovo)
Pescara – Vincenzo Vivarini (nuovo) ⮕ esonerato il 11/11
Reggiana – Davide Dionigi (confermato)
Sampdoria – Massimo Donati (nuovo) ⮕ esonerato il 18/10 ⮕ dal 19/10 Angelo Gregucci
Spezia – Luca D’Angelo (confermato) ⮕ esonerato il 4/11 ⮕ dal 4/11 Roberto Donadoni
Sudtirol – Fabrizio Castori (confermato)
Venezia – Giovanni Stroppa (nuovo)
Virtus Entella – Andrea Chiappella (nuovo)