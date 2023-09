Serie B: le decisioni del Giudice Sportivo in merito alle gare della 5^ giornata

Le decisioni del Giudice Sportivo di Serie B

Il Giudice sportivo di Serie B, ha squalificato due giocatori relativamente alle gare della 5^ giornata. La curiosità è che si tratta di due calciatori le cui squadre si incontreranno sabato prossimo a Piacenza, Pisa e Feralpisalò.

CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 1.500,00

FELICI Mattia (Feralpisalo’): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA NAGY Adam (Pisa): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.