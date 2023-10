Le decisioni del Giudice Sportivo per le gare di Serie B

Sono 6 i giocatori fermati dal Giudice Sportivo in merito alle gare della 9^ giornata del campionato di Serie B.

CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

EKDAL Albin (Spezia): per avere, al 57° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito con un calcio alla gamba un calciatore avversario.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

LOCHOSHVILI Luka (Cremonese): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

OUKHADDA Shady (Modena): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA BALESTRERO Davide (Feralpisalo’): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

BIANCO Alessandro (Reggiana): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).

KABASHI Elvis (Reggiana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).