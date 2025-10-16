Serie B: le designazioni arbitrali dell’8^ giornata

Di seguito tutte le designazioni arbitrali ufficiali comunicate dalla FIGC – AIA per le partite del fine settimana.
Designazioni arbitri 8ª giornata Serie B
Venerdì 17 ottobre
Virtus Entella – Sampdoria (h. 20:30)
Arbitro: Di Bello
Assistenti: Cipressa – Scarpa
IV ufficiale: Gauzolino
VAR: Paterna (on-site Stadio Comunale Chiavari)
AVAR: Manganiello (on-site Stadio Comunale Chiavari)
Sabato 18 ottobre – ore 15:00
Frosinone – Monza
Arbitro: Rapuano
Assistenti: Alassio – Grasso
IV: Di Reda
VAR: Nasca
AVAR: Di Vuolo
Mantova – Südtirol
Arbitro: Di Marco
Assistenti: Votta – El Filali
IV: Massimi
VAR: Baroni
AVAR: Rutella
Pescara – Carrarese
Arbitro: Bonacina
Assistenti: Bitonti – Zezza
IV: Perri
VAR: Giua (on-site Stadio Adriatico, Pescara)
AVAR: Monaldi (on-site Stadio Adriatico, Pescara)
Reggiana – Bari
Arbitro: Ferrieri Caputi
Assistenti: Pressato – Pascarella
IV: Angelillo
VAR: Serra
AVAR: Santoro
Sabato 18 ottobre – ore 17:15
Juve Stabia – Avellino
Arbitro: Mucera
Assistenti: Garzelli – Colaianni
IV: Colombo
VAR: Prontera
AVAR: Gariglio
Sabato 18 ottobre – ore 19:30
Spezia – Cesena
Arbitro: Calzavara
Assistenti: Niedda – Zanellati
IV: Perenzoni
VAR: Volpi
AVAR: Maresca
Domenica 19 ottobre – ore 15:00
Palermo – Modena
Arbitro: Chiffi
Assistenti: Rossi M. – Laghezza
IV: Pacella
VAR: Aureliano
AVAR: Prenna
Domenica 19 ottobre – ore 17:15
Empoli – Venezia
Arbitro: Pezzuto
Assistenti: Ricci – Pistarelli
IV: Gavini
VAR: Maggioni
AVAR: Cosso
Domenica 19 ottobre – ore 19:30
Catanzaro – Padova
Arbitro: Galipò
Assistenti: Laudato – Santarossa
IV: Dionisi
VAR: Camplone
AVAR: Fourneau