Serie B: le designazioni arbitrali dell’8^ giornata

Salvatore Ciotta
Di seguito tutte le designazioni arbitrali ufficiali comunicate dalla FIGC – AIA per le partite del fine settimana.

Designazioni arbitri 8ª giornata Serie B

Venerdì 17 ottobre

Virtus Entella – Sampdoria (h. 20:30)

Arbitro: Di Bello

Assistenti: Cipressa – Scarpa

IV ufficiale: Gauzolino

VAR: Paterna (on-site Stadio Comunale Chiavari)

AVAR: Manganiello (on-site Stadio Comunale Chiavari)

Sabato 18 ottobre – ore 15:00

Frosinone – Monza

Arbitro: Rapuano

Assistenti: Alassio – Grasso

IV: Di Reda

VAR: Nasca

AVAR: Di Vuolo

Mantova – Südtirol

Arbitro: Di Marco

Assistenti: Votta – El Filali

IV: Massimi

VAR: Baroni

AVAR: Rutella

Pescara – Carrarese

Arbitro: Bonacina

Assistenti: Bitonti – Zezza

IV: Perri

VAR: Giua (on-site Stadio Adriatico, Pescara)

AVAR: Monaldi (on-site Stadio Adriatico, Pescara)

Reggiana – Bari

Arbitro: Ferrieri Caputi

Assistenti: Pressato – Pascarella

IV: Angelillo

VAR: Serra

AVAR: Santoro

Sabato 18 ottobre – ore 17:15

Juve Stabia – Avellino

Arbitro: Mucera

Assistenti: Garzelli – Colaianni

IV: Colombo

VAR: Prontera

AVAR: Gariglio

Sabato 18 ottobre – ore 19:30

Spezia – Cesena

Arbitro: Calzavara

Assistenti: Niedda – Zanellati

IV: Perenzoni

VAR: Volpi

AVAR: Maresca

Domenica 19 ottobre – ore 15:00

Palermo – Modena

Arbitro: Chiffi

Assistenti: Rossi M. – Laghezza

IV: Pacella

VAR: Aureliano

AVAR: Prenna

Domenica 19 ottobre – ore 17:15

Empoli – Venezia

Arbitro: Pezzuto

Assistenti: Ricci – Pistarelli

IV: Gavini

VAR: Maggioni

AVAR: Cosso

Domenica 19 ottobre – ore 19:30

Catanzaro – Padova

Arbitro: Galipò

Assistenti: Laudato – Santarossa

IV: Dionisi

VAR: Camplone

AVAR: Fourneau

