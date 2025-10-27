Serie B: le designazioni arbitrali della 10^ giornata

Le designazioni arbitrali del turno infrasettimanale

Di
Salvatore Ciotta
-
2
Davide Massa
L’ARBITRO DAVIDE MASSA FA IL SEGNO OK ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Di seguito le designazioni arbitrali relative alla 10^ giornata del campionato di Serie B:

CESENA – CARRARESE H. 20:30

DI MARCO

GARZELLI – LAGHEZZA

IV:      D’EUSANIO

VAR:  RUTELLA

AVAR:   AURELIANO

 

EMPOLI – SAMPDORIA h. 20:30

PICCININI

BAHRI – BIFFI

IV:      IACOBELLIS

VAR:    NASCA

AVAR:      PAGANESSI

 

FROSINONE – VIRTUS ENTELLA h. 20:30

GALIPO’

PASCARELLA – PRESSATO

IV:       PEZZOPANE

VAR: GIUA

AVAR: GUALTIERI

 

PALERMO – MONZA  h. 20:30

SACCHI J. L.

MASTRODONATO – YOSHIKAWA

IV:     GEMELLI

VAR:     DI PAOLO

AVAR:     MONALDI

 

PESCARA – AVELLINO h. 20:30

CALZAVARA

MOKHTAR – PISTARELLI

IV:      DI FRANCESCO

VAR:     BARONI (ON SITE STADIO ADRIATICO GIOVANNI CORNACCHIA)

AVAR:     PRENNA (ON SITE STADIO ADRIATICO GIOVANNI CORNACCHIA)

 

REGGIANA – MODENA h. 20:30

RAPUANO

CECCON – CEOLIN

IV:     DE ANGELI

VAR: VOLPI

AVAR: DI VUOLO

 

MANTOVA – CATANZARO Mercoledì 29/10 h. 20:30

MARCHETTI

SCATRAGLI – COLAIANNI

IV:     TERRIBILE

VAR:    SANTORO

AVAR:     FERRIERI CAPUTI

 

SPEZIA – PADOVA Mercoledì 29/10 h. 20:30

PEZZUTO

MONDIN – EL FILALI

IV:     CERBASI

VAR:     COSSO

AVAR:       GARIGLIO

 

VENEZIA – SUDTIROL Mercoledì 29/10 h. 20:30

FELICIANI (foto)

BARONE – ZANELLATI

IV:       LOVISON

VAR:     PRONTERA

AVAR:       DEL GIOVANE

ARTICOLI CORRELATIALTRE INFO AUTORE