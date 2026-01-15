Serie B: le designazioni arbitrali della 20^ giornata

Le designazioni arbitrali di Serie B

serie a enilive 2025 2026: lazio vs fiorentina
L’ARBITRO SIMONE SOZZA INFURIATO CON MATTEO CANCELLIERI ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Di seguito le designazioni arbitrali della 20^ giornata del campionato di Serie B:

SAMPDORIA – VIRTUS ENTELLAVenerdì 16/01 h. 20:30

SACCHI J. L.

VECCHI – EL FILALI

IV:      TREMOLADA

VAR:  GIUA

AVAR:   COSSO

 

AVELLINO – CARRARESE h. 15:00

ZANOTTI

EMMANUELE – LAGHEZZA

IV:      TROPIANO

VAR:   VOLPI

AVAR:    GIUA

 

EMPOLI – SUDTIROL h. 15:00

BONACINA

SCATRAGLI – FONTANI

IV:       NIGRO

VAR:       MONALDI

AVAR:    PAGANESSI

 

MONZA – FROSINONE h. 15:00

RAPUANO

PRETI – PISTARELLI

IV:     TURRINI

VAR:   CAMPLONE

AVAR:    DI VUOLO

 

PADOVA – MANTOVA h. 15:00

CALZAVARA (foto)

REGATTIERI – RINALDI

IV:      GASPEROTTI

VAR:   DIONISI

AVAR:    MAGGIONI

 

VENEZIA – CATANZARO h. 15:00

AYROLDI

CECCONI – GIUGGIOLI

IV:     PERRI

VAR: SERRA

AVAR: PRENNA

 

REGGIANA- CESENA h. 17:15

GALIPO’

CEOLIN – GRASSO

IV:     CREZZINI

VAR:    COSSO

AVAR:     MARIANI

 

BARI – JUVE STABIA h 19:30

DI MARCO

IMPERIALE – GALIMBERTI

IV:     RAMONDINO

VAR:     SANTORO

AVAR:      GARIGLIO

 

PESCARA – MODENA Domenica 18/01 h. 15:00

MANGANIELLO

DI GIACINTO – COLAIANNI

IV:       MUCERA

VAR:     BARONI (ON SITE STADIO ADRIATICO PESCARA)

AVAR:       DEL GIOVANE (ON SITE STADIO ADRIATICO PESCARA)

 

PALERMO – SPEZIA Domenica 18/01 h. 17:15

MASSIMI

PERETTI – BELSANTI

IV:       GAUZOLINO

VAR:     PICCININI

AVAR:   GHERSINI

