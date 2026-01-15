Serie B: le designazioni arbitrali della 20^ giornata

Di seguito le designazioni arbitrali della 20^ giornata del campionato di Serie B:
SAMPDORIA – VIRTUS ENTELLAVenerdì 16/01 h. 20:30
SACCHI J. L.
VECCHI – EL FILALI
IV: TREMOLADA
VAR: GIUA
AVAR: COSSO
AVELLINO – CARRARESE h. 15:00
ZANOTTI
EMMANUELE – LAGHEZZA
IV: TROPIANO
VAR: VOLPI
AVAR: GIUA
EMPOLI – SUDTIROL h. 15:00
BONACINA
SCATRAGLI – FONTANI
IV: NIGRO
VAR: MONALDI
AVAR: PAGANESSI
MONZA – FROSINONE h. 15:00
RAPUANO
PRETI – PISTARELLI
IV: TURRINI
VAR: CAMPLONE
AVAR: DI VUOLO
PADOVA – MANTOVA h. 15:00
CALZAVARA (foto)
REGATTIERI – RINALDI
IV: GASPEROTTI
VAR: DIONISI
AVAR: MAGGIONI
VENEZIA – CATANZARO h. 15:00
AYROLDI
CECCONI – GIUGGIOLI
IV: PERRI
VAR: SERRA
AVAR: PRENNA
REGGIANA- CESENA h. 17:15
GALIPO’
CEOLIN – GRASSO
IV: CREZZINI
VAR: COSSO
AVAR: MARIANI
BARI – JUVE STABIA h 19:30
DI MARCO
IMPERIALE – GALIMBERTI
IV: RAMONDINO
VAR: SANTORO
AVAR: GARIGLIO
PESCARA – MODENA Domenica 18/01 h. 15:00
MANGANIELLO
DI GIACINTO – COLAIANNI
IV: MUCERA
VAR: BARONI (ON SITE STADIO ADRIATICO PESCARA)
AVAR: DEL GIOVANE (ON SITE STADIO ADRIATICO PESCARA)
PALERMO – SPEZIA Domenica 18/01 h. 17:15
MASSIMI
PERETTI – BELSANTI
IV: GAUZOLINO
VAR: PICCININI
AVAR: GHERSINI