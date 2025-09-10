Serie B: le designazioni arbitrali della 3^ giornata

L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la terza giornata di Serie B. Eccole nel dettaglio:
Avellino-Monza
Direttore di gara: Pezzuto
Assistenti: Votta-Giuggioli
IV° Ufficiale: Ursini
VAR: Nasca (On-site Stadio Partenio – Adriano Lombardi)
AVAR: Del Giovane (On-site Stadio Partenio – Adriano Lombardi)
Catanzaro-Carrarese
Direttore di gara: Ferrieri Caputi
Assistenti: Zingarelli-Zezza
IV° Ufficiale: Angelillo
VAR: Camplone
AVAR: Marini
Empoli-Spezia
Direttore di gara: Feliciani
Assistenti: Laudato-Pontani
IV° Ufficiale: Galipò
VAR: Serra
AVAR: Maresca
Juve Stabia-Reggiana
Direttore di gara: Perri
Assistenti: Preti-Zanellati
IV° Ufficiale: Crezzini
VAR: Prontera
AVAR: Santoro
Modena-Bari
Direttore di gara: Calzavara
Assistenti: Moro-Bianchini
IV° Ufficiale: Marinelli
VAR: Maresca
AVAR: Maggioni
Padova-Frosinone
Direttore di gara: Di Marco
Assistenti: Barone-Rinaldi
IV° Ufficiale: Sacchi J. L.
VAR: Baroni (On-site Stadio Euganeo)
AVAR: Paganessi (On-site Stadio Euganeo)
Pescara-Venezia
Direttore di gara: Dionisi
Assistenti: Ricci-Scarpa
IV° Ufficiale: D’eusanio
VAR: Ghersini (Onsite Stadio Adriatico – Giovanni Cornacchia)
AVAR: Di Vuolo (Onsite Stadio Adriatico – Giovanni Cornacchia)
Sampdoria-Cesena
Direttore di gara: Mariani
Assistenti: Vecchi-Galimberti
IV° Ufficiale: Gandino
VAR: Pairetto
AVAR: Gualtieri
Sudtirol-Palermo
Direttore di gara: La Penna
Assistenti: Passeri-Santarossa
IV° Ufficiale: Gianquinto
VAR: Doveri
AVAR: Cosso
Virtus Entella-Mantova
Direttore di gara: Allegretta
Assistenti: Capaldo-Niedda
IV° Ufficiale: Sozza
VAR: Giua (On-site Stadio Enrico Sannazzari)
AVAR: Gariglio (On-site Stadio Enrico Sannazzari)