Serie B: le designazioni arbitrali della 5^ giornata

Attraverso i propri canali ufficiali l’AIA ha diramato le designazioni arbitrali per la 5ª giornata del campionato di Serie B.
Avellino-Virtus Entella
Direttore di gara: Perri
Assistenti: Mokhtar-Ricci
IV° Ufficiale: Rapuano
VAR: Camplone (On-Site Stadio “Partenio”-Adriano Lombardi)
AVAR: Rutella (On-Site Stadio “Partenio”-Adriano Lombardi)
Bari-Sampdoria
Direttore di gara: Marchetti
Assistenti: Berti-Regattieri
IV° Ufficiale: Leone
VAR: Guida
AVAR: Cosso
Catanzaro-Juve Stabia
Direttore di gara: Sacchi J. L.
Assistenti: Votta-Bianchini
IV° Ufficiale: Di Reda
VAR: Baroni
AVAR: Serra
Cesena-Palermo
Direttore di gara: Massa
Assistenti: Lo Cicero-Belsanti
IV° Ufficiale: Diop
VAR: Maresca
AVAR: Maggioni
Empoli-Carrarese
Direttore di gara: Di Marco
Assistenti: Preti-Giuggioli
IV° Ufficiale: Zanotti
VAR: Prontera
AVAR: Del Giovane
Mantova-Frosinone
Direttore di gara: Bonacina
Assistenti: Cipressa-Scarpa
IV° Ufficiale: Turrini
VAR: Paterna
AVAR: Santoro
Modena-Pescara
Direttore di gara: Allegretta
Assistenti: Passeri-Galimberti
IV° Ufficiale: Galipo’
VAR: Dionisi
AVAR: Volpi
Monza-Padova
Direttore di gara: Arena
Assistenti: Garzelli-Luciani
IV° Ufficiale: Mazzoni
VAR: Serra
AVAR: Baroni
Sudtirol-Reggiana
Direttore di gara: Marcenaro
Assistenti: Mondin-Rinaldi
IV° Ufficiale: Tremolada
VAR: Volpi
AVAR: Monaldi
Venezia-Spezia
Direttore di gara: Fabbri
Assistenti: Ceolin-Catallo
IV° Ufficiale: Bozzetto
VAR: Pezzuto
AVAR: Gualtieri