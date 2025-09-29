Serie B: le designazioni arbitrali della 6^ giornata

Appena concluso il quinto turno del campionato di Serie B, e già si scende in campo tra martedì e mercoledì con le partite della sesta giornata. Big match al Barbera dove il Palermo attende il venezia di Stroppa, mentre il Modena scende in campo a Carrara.
Di seguito le designazioni arbitrali:
Frosinone – Cesena H. 20.30
Pezzuto
Mokhtar – Pistarelli
Iv: Di Cicco
Var: Prontera
Avar: Del Giovane
Juve Stabia – Mantova H. 20.30
Calzavara
Pascarella – Pressato
Iv: Allegretta
Var: Volpi
Avar: Prenna
Padova – Avellino H. 20.30
Rapuano
Miniutti – Zanellati
Iv: Poli
Var: Maresca (On – Site Stadio Euganeo Padova)
Avar: Giua (On – Site Stadio Euganeo Padova)
Palermo – Venezia H. 20.30
Marinelli
Scatragli – Zezza
Iv: Ubaldi
Var: Gariglio
Avar: Camplone
Reggiana – Spezia H. 20.30
Zanotti
Bitonti – Grasso
Iv: Turrini
Var: Ghersini
Avar: Cosso
Virtus Entella – Bari H. 20.30
Tremolada
Barone – El Filali
Iv: Gandino
Var: Maggioni (On – Site Stadio Comunale Chiavari)
Avar: Serra (On- Site Stadio Comunale Chiavari)
Carrarese – Modena Mercoledì 01/10 H. 20.30
Galipo’
Niedda – Belsanti
Iv: Perenzoni
Var: Mazzoleni
Avar: Gualtieri
Empoli – Monza Mercoledì 01/10 H. 20.30
Mucera
Rossi L. – Santarossa
Iv: Iacobellis
Var: Camplone
Avar: Rutella
Pescara – Sudtirol Merocledì 01/10 H. 20.30
Massimi
Biffi – Colaianni
Iv: Feliciani
Var: Nasca (On-site Stadio Adriatico Pescara)
Avar: Baroni (On Site Stadio Adriatico Pescara)
Sampdoria – Catanzaro Mercoledì 01/10 H. 20.30
Dionisi
Dei Giudici – Ricci
Iv: Manganiello
Var: Meraviglia
Avar: Monaldi