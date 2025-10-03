Serie B: le designazioni arbitrali della 7^ giornata

L’AIA rende noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per la 7ª giornata del campionato di Serie B 2025/26 in programma tra sabato 4 e domenica 5 ottobre.
Di seguito, le designazioni per la 10 gare in programma:
Sabato 4 ottobre 2025
Avellino-Mantova (15.00): Allegretta di Molfetta (assistenti Ceolin ed Emmanuele; IV Perenzoni; VAR Serra; AVAR Monaldi).
Bari-Padova (15.00): Manganiello di Pinerolo (Yoshikawa e Fontani; IV Di Francesco; VAR Mazzoleni; AVAR Rutela).
Monza-Catanzaro (15.00): Perri di Roma (Monaco e Laghezz; IV Di Marco; VAR Gualtieri; AVAR Pezzuto).
Venezia-Frosinone (15.00): Sacchi di Macerata (Di Giacinto e Cortese; IV Ramondino; VAR Volpi; AVAR Meraviglia).
Spezia-Palermo (17.15): Marcenaro di Genova (Zingarelli e Galimberti; IV Maccarini; VAR Prontera; AVAR Del Giovane).
Cesena-Reggiana (19.30): Fabbri di Ravenna (Mastrodonato e Fontemurato; IV Silvestri; VAR Camplone; AVAR Ferrieri Caputi).
Domenica 5 ottobre 2025
Carrarese-Juve Stabia (15.00): Tremolada di Monza (Palermo e Miniutti; IV Bonacina; VAR Nasca; AVAR Paganessi).
Sudtirol-Empoli (15.00): Crezzini di Siena (Cipressa e Scarpa; IV Calzavara; VAR Paterna; AVAR Santoro).
Sampdoria-Pescara (17.15): Pairetto di Nichelino (Bercigli e Giuggioli; IV Di Loreto; VAR Aureliano; AVAR Marini).
Modena-Virtus Entella (19.30): Turrini di Firenze (Costanzo e Rinaldi; IV Marchetti; VAR Baroni; AVAR Cosso).