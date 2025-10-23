Serie B: le designazioni arbitrali della 9^ giornata

L’ARBITRO DAVIDE MASSA PUNTA IL DITO ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Di seguito le designazioni arbitrali relative alla 9^ giornata del campionato di Serie B:

MODENA – EMPOLI Venerdì 24/10 h. 20:30

TREMOLADA

ZINGARELLI – LUCIANI

IV:      RENZI

VAR:  SERRA

AVAR:   MONALDI

 

AVELLINO – SPEZIA h. 15:00

PERENZONI

DI GIACINTO – RINALDI

IV:      CREZZINI

VAR:    PICCININI (ON-SITE STADIO PARTENIO AVELLINO)

AVAR:      DI VUOLO (ON-SITE STADIO PARTENIO AVELLINO)

 

MONZA – REGGIANA h. 15:00

FOURNEAU

RICCI – BIANCHINI

IV:       ZAGO

VAR: GIUA

AVAR: PATERNA

 

SAMPDORIA – FROSINONE  h. 15:00

TURRINI

FONTANI – GALIMBERTI

IV:     CALZAVARA

VAR:     CAMPLONE

AVAR:     RUTELLA

 

SUDTIROL – CESENA h. 15:00

ZANOTTI (foto)

CORTESE – CATALLO

IV:      RAPUANO

VAR:     SOZZA

AVAR:     PRENNA

 

VIRTUS ENTELLA – PESCARA h. 15:00

MUCERA

VOTTA – CEOLIN

IV:     MACCARINI

VAR: SANTORO (ON – SITE STADIO COMUNALE CHIAVARI)

AVAR: PAGANESSI (ON – SITE STADIO COMUNALE CHIAVARI)

 

CARRARESE – VENEZIA h. 17:15

PERRI

REGATTIERI – EMMANUELE

IV:     DI MARCO

VAR:    BARONI

AVAR:     FERRIERI CAPUTI

 

CATANZARO – PALERMO h. 19:30

PAIRETTO

MINIUTTI – NIEDDA

IV:     TOTARO

VAR:     NASCA

AVAR:       COSSO

 

PADOVA – JUVE STABIA Domenica 26/10 h. 15:00

ALLEGRETTA

BITONTI – ZEZZA

IV:       CALZAVARA

VAR:     VOLPI (ON – SITE STADIO EUGANEO PADOVA)

AVAR:       DEL GIOVANE (ON – SITE STADIO EUGANEO PADOVA)

 

BARI – MANTOVA Domenica 26/10 h. 17:15

MASSIMI

MONACO – GIUGGIOLI

IV:     DI CICCO

VAR:    PRONTERA

AVAR:      GUALTIERI

