Serie B: l’Empoli perde Nasti, Juve Stabia commissariata, niente trasferta per i tifosi rosanero

L’Empoli tramite un comunicato, ha riferito dell’infortunio occorso all’attaccante Nasti, per lui circa un mese di stop a causa di una lesione distrattiva di basso grado al capo lungo del bicipite femorale destro. Il nuovo allenato Dionisi punterà nuovamente su Shpendi e Popov in attacco.
La Juve Stabia è stata commissariata a causa di infiltrazioni mafiose, questo quanto riferito dal Procuratore antimafia Gratteri, ed ora l’amministrazione del club è stata affidata al Tribunale. Alcune gare casalinghe potrebbero essere rinviate, in quanto deve essere aperta gara per il nuovo servizio di steward, anch’esso affidato alla camorra.
Infine i tifosi del Palermo con molta probabilità non potranno seguire i loro beniamini a Catanzaro, infatti il Prefetto del capoluogo calabro, ha ufficializzato il divieto di trasferta per i residenti nella provincia di Palermo in vista della gara di sabato