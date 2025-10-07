Serie B: lo Spezia conferma D’Angelo. Ancora nessun esonero, è record

Anche in Serie B è record, dopo le due soste ancora nessun esonero di allenatori, non si registrava un caso simile dal 2000. Questo vuol dire che le società iniziano a pensare alla continuità, alle scelte fatte in estate ma cosa non secondaria ai bilanci ed risparmio su esonero ed eventuale nuovo allenatore.

A La Spezia la squadra è mestamente ultima, e la dirigenza bianconera è stata ad un passo dall’ingaggiare Longo ex Bari, ma alla fine si è scelto la continuità e D’Angelo siederà ancora sulla panchina dello Spezia dopo la sosta. Certo non sarà semplice risollevarsi, ma Luca è abituato alle sfide difficili, e dopo Casertana, Pisa e la salvezza ottenuta alla prima esperienza con gli aquilotti siamo certi che riuscirà a risollevare la piazza.