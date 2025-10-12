Serie B: Pagliuca verso l’esonero, al suo posto Dionisi

Pagliuca verso l’esonero, pronto Dionisi
Ad Empoli sono ore febbrili, la dirigenza del club toscano sembra aver deciso per l’esonero di Pagliuca, che nonostante l’ultima vittoria contro il Sudtirol non sarebbe più benvoluto dai Corsi.
Il cammino di Pagliuca ad oggi è stato altalenante, per lui due vittorie, tre pareggi ed altrettante sconfitte, ed una classifica che nonostante gli acquisti langue.
Al posto di Pagliuca, sembra esserci in pole Dionisi che ritornerebbe ad Empoli dopo l’ultimo esonero di due stagioni fa.