Serie B: panchine bollenti ma un solo cambio. Aquilani quello più rischio

Dopo i risultati dello scorso weekend di Serie B, ci saremmo dovuti aspettare un ribaltone su quattro panchine, ma alla fine molti club hanno scelto la via della continuità, unico cambio a Genova sponda Sampdoria, dove ufficialmente sarà Gregucci l’allenatore, ma in realtà i poteri sono nella mani di Foti ancora senza patentino.

Il più a rischio sembra essere Aquilani a Catanzaro, ancora zero vittorie in campionato, solo pareggi e niente più in una squadra che ha potenziale, ma che ad oggi risulta inespresso.

A rischio anche Caserta a Bari, ma la società ha ridato fiducia all’ex Catanzaro, anche se la squadra è in ritiro a Castel di Sangro in vista del prossimo impegno.

Infine a La Spezia una situazione surreale, ieri si attendeva l’esonero di D’Angel oche non è mai arrivato, rinnovata la fiducia all’ex Pisa, con Pagliuca il suo successore che ad oggi non ha trovato l’intesa economica con il club ligure.