Serie B, Pordenone ai playoff, rischiano Pescara e Perugia: risultati e classifica

Serie B Risultati Classifica: Pordenone ai playoff

Lotta playoff e per non retrocedere al centro della penultima giornata del campionato di Serie B. Con Benevento e Crotone già promosse in Serie A, infuria la rincorsa ai sei posti della posteason che permette di coltivare ancora il sogno promozione. Dopo lo Spezia, anche il Pordenone stacca il biglietto per i playoff grazie al pareggio per 1-1 contro la Salernitana. Friulani quarti con 57 punti. I campani di Giampiero Ventura restano al nono posto con 52 punti e ad oggi sarebbero fuori dalla postseason. Passo avanti fondamentale per il Cittadella, che grazie alla vittoria sul Venezia sale a quota 55 punti. Bene anche Chievo e Pisa: i veneti passano per 1-0 a Benevento, i toscani superano l’Ascoli con lo stesso punteggio. Entrambe le squadre salgono a quota 53 punti, agganciando il Frosinone battuto per 1-0 a Crotone.

Serie B Risultati Classifica: lotta serrata in coda

Durissima anche la lotta per non retrocedere, dove è ancora tutto aperto: con la vittoria per 2-1 a Perugia, il Trapani tiene accesa la speranza. I siciliani agganciano la Juve Stabia a quota 41 punti ed entrambe restano ancora in corsa per i playout. Campani sconfitti per 2-1 in casa dalla Cremonese, che è così matematicamente salva. Solo due punti più su c’è infatti il Cosenza, capace di travolgere in trasferta l’Empoli per 5-1. Davanti al calabresi c’è il Pescara, a cui non è bastato battere il Livorno per essere matematicamente salvo. Discorso analogo per il Perugia, che resta invischiato per effetto del ko interno contro il Trapani. A 90′ dal termine della regular season, nemmeno Ascoli (46 punti) e Venezia (47) sono certe della salvezza. Tutto si deciderà venerdì 31 luglio.

Risultati e Classifica

Benevento-Chievo 0-1,

Cittadella-Venezia 1-0,

Crotone-Frosinone 1-0,

Empoli-Cosenza 1-5,

Juve Stabia-Cremonese 1-2,

Perugia-Trapani 1-2,

Pescara-Livorno 1-0,

Pisa-Ascoli 1-0,

Pordenone-Salernitana 1-1,

Spezia-Entella 0-0.

La classifica della Serie B dopo gli incontri validi per la 37° giornata.

Benevento 83 punti; Crotone 68; Spezia 58; Pordenone 57; Cittadella 55; Chievo, Pisa e Frosinone 53; Salernitana 52; Empoli 51; Cremonese ed Entella 48; Venezia 47; Ascoli 46; Perugia e Pescara 45; Cosenza 43; Juve Stabia 41; Trapani 41 (-2); Livorno 21.