Serie B, Risultati della 29a giornata: la nuova classifica

Serie B Risultati Classifica 29a giornata: ripartono i cadetti

Frenano Crotone e Frosinone, il Cittadella espugna Livorno. Nel sabato che ha coinciso con il ritorno in campo della Serie B con gli incontri della 29/a giornata, i calabresi secondi in classifica non vanno oltre il pareggio con il Chievo allo ‘Scida’ (1-1): padroni di casa avanti con Molina, in pieno recupero la risposta dei veneti con Ceter (95′). Crotone a +2 sul Frosinone, che esce da Trapani con un solo punto (0-0). Il Cittadella espugna il ‘Picchi’ di Livorno: il 2-0 è deciso dal rigore di Iori e dal gol di Proia, i veneti mettono nel mirino il secondo posto. Salernitana e Pisa si dividono la posta con il botta e risposta tra Djuric e Masucci (1-1), il Pescara cala il tris (3-1) alla Juve Stabia (a segno Pucciarelli, Zappa e Crecco) e allontana la zona playout. Successo fondamentale invece in chiave salvezza per il Cosenza, che batte 2-1 l’Entella: padroni di casa in rete con Bruccini e Carretta, i liguri accorciano nel recupero con Poli ma non basta. Il Cosenza chiude in dieci per il rosso diretto rimediato da Asencio.

Serie B Risultati Classifica 29a giornata

COSENZA-ENTELLA 2-1 31′ Bruccini (C), 35′ Carretta (C), 92′ Poli (E)

CROTONE-CHIEVO 1-1 21′ Molina (CR), 88′ Ceter (CH)

LIVORNO-CITTADELLA 0-2 50′ rig. Iori, 60′ Proia

PESCARA-JUVE STABIA 3-1 57′ Pucciarelli (P), 71′ Zappa (P), 79′ Crecco (P), 86′ Elia (J)

SALERNITANA-PISA 1-1 29′ Djuric (S), 56′ Masucci (P)

SPEZIA-EMPOLI 1-0 71′ Ragusa (S)

TRAPANI-FROSINONE 0-0

PORDENONE-VENEZIA sabato 20 ore 20.30

CREMONESE-BENEVENTO domenica 21 ore 18.00

ASCOLI-PERUGIA domenica 21 ore 20.30

La classifica

Benevento 69*; Crotone 50; Frosinone 48; Spezia 47; Cittadella 46; Pordenone 45*; Salernitana 43; Chievo 42; Empoli 40; Entella 38, Pescara 38; Pisa 37, Perugia 36*; Juve Stabia 36;Cremonese 33*; Venezia 32*; Ascoli 32*; Cosenza 27; Trapani 25; Livorno 18.