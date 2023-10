Nella prossima stagione ci saranno modifiche per gli Under 21

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Spot, nella prossima stagione calcistica ci sarà un’importante novità riguardante gli Under 21. Sembra infatti che, sarà incentivato l’utilizzo degli Under 21 solo italiani, previsto il contributo pieno per gli under id proprietà del club.

In soldoni, sarà messi a disposizione circa 40 milioni di euro, i quali saranno divisi per metà in parti uguali tra i 20 club e per metà in proporzione al minutaggio. Un piccolo passo verso la valorizzazione dei giovani italiani.