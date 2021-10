Serie C: i giocatori del Grosseto rimborseranno i biglietti ai tifosi dopo la pesante sconfitta

Il vicepresidente del Grosseto si scusa con i tifosi

A memoria d’uomo, pensiamo che in Italia sia la prima volta che accada una cosa del genere, la pesante sconfitta del Grosseto ad Imola ha provocato la dura reazione delle dirigenza biancorossa. Il vice presidente Ceri, tuona contro i suoi giocatori ed ordina di rimborsare il biglietto ai tifosi giunti in quel di Imola, dopo la cinquina subita, con una squadra biancorossa che è sembrata senza anima.

Le scuse del vicepresidente Ceri ai tifosi: “I giocatori vi rimborseranno il biglietto”

Dopo la pesantissima sconfitta di Imola, il vicepresidente Simone Ceri manda un messaggio ai tifosi. “Voglio chiedere scusa a tutti i tifosi e a tutta la gente che ci sta vicino. Soprattutto mi scuso con i tifosi presenti a Imola. Chiederò alla squadra di rimborsare loro le spese sostenute. Mi sento responsabile di questo pessimo inizio. Mi rendo conto che non sono adatto a questa categoria, ancora meno compatibile con chi non capisce il valore che rappresenta la maglia col Grifone per i grossetani”.