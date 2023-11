La sfida del 30 novembre 2023 alle ore 21:00 al Stade de Genève vede il Servette ospitare la Roma per la quinta giornata del Girone G di Europa League. La Roma, guidata da Mourinho e recentemente vittoriosa in campionato contro l’Udinese, è alla ricerca della qualificazione e del primo posto nel gruppo, attualmente seconda per differenza reti dietro allo Slavia Praga. Il Servette, terzo con 4 punti, gioca le sue ultime possibilità di passaggio del turno.

Servette-Roma Comparazione Quote

Nella sfida attesissima tra Servette e Roma, i bookmakers presentano quote diverse, riflettendo le loro valutazioni sulle probabili dinamiche del match. Ecco la comparazione quote dell’incontro:

Snai : Servette (1): 4.00 Pareggio (X): 3.80 Roma (2): 1.80

: Gol Gol : Servette (1): 3.95 Pareggio (X): 3.85 Roma (2): 1.83

: Sportbet : Servette (1): 3.95 Pareggio (X): 3,85 Roma (2): 1.83

:

Muorinho si affida a Romelu Lukaku

La Roma, guidata da José Mourinho, si trova in un periodo cruciale della stagione. Dopo la recente vittoria in campionato contro l’Udinese, i giallorossi sono determinati a consolidare la loro posizione in Europa League. Tuttavia, la squadra deve affrontare alcune difficoltà significative, in particolare nel reparto difensivo, con le assenze reiterate di giocatori come Smalling e Kumbulla. In attacco, Mourinho potrebbe optare per alcune rotazioni, con Belotti e Lukaku in vantaggio per una maglia da titolare con la Joya Dybala inizialmente in panchina. La gestione del turnover è fondamentale per la Roma, che mira a bilanciare gli impegni in campionato e in Europa​.

Ultimo treno per il Servette