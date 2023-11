Shakhtar Donetsk-Barcellona, probabili formazioni e dove vederla

Barcellona ospite dello Shakhtar Donetsk nel campo neutro di Amburgo, questa sera alle 18.45. Blaugrana con in mano il match point qualificazione in caso di vittoria. La formazione di Xavi, con tre vittorie su tre, è pronta a staccare il pass per gli ottavi di finale. Dall’altra parte, gli ucraini dello Shakhtar vogliono tornare i corsa per il secondo posto, occupato attualmente dal Porto, avanti di tre lunghezze. Nella gara di andata il Barcellona ha superato lo Shakhtar per 2-1, grazie alle reti Torres e Lopez. La sfida sarà visibile su Sky Sport Arena, Sky Sport 255 e Infinity+; in streaming su Sky Go, Now e Mediaset Infinity.

Le probabili formazioni:

SHAKHTAR DONETSK (4-1-4-1): Riznyk; Konoplia, Bondar, Matviyenko, Azarov; Stepanenko; Zubkov, Bondarenko, Sudakov, Kryskiv; Sikan. All. Castro.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Joao Cancelo, Ronald Araujo, Inigo Martinez, Alonso; Lopez, Oriol Romeu, Gundogan; Yamal, Ferran Torres, Joao Felix. All. Xavi.