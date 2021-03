Shakhtar-Roma 1-2

La Roma vince anche in Ucraina e vola ai quarti di finale di Europa League. In attesa del Milan, che questa sera gioca contro lo United, la formazione dei giallorossi è l’unica italiana ad essere arrivata ai quarti in una delle competizioni europee di quest’anno. Per la Roma va a segno un doppio Mayoral (48′, 72′) e per la formazione di Castro segna Moraes al 59′. Domani si attendono i sorteggi e le sorti della Roma, ovvero quale squadra dovrà affrontare nei quarti di finale.

Shakhtar-Roma, Fonseca: “Una gara coraggiosa”

A qualificazione dei quarti ottenuta arriva Paulo Fonseca ad analizzare il match. Il tecnico dichiara: “È stata una gara coraggiosa, siamo entrati bene nella partita, era importante non prendere gol all’inizio. Loro prendevano l’iniziativa, noi abbiamo difeso bene e siamo ripartiti creando pericoli e andando a vincere. Abbiamo fatto una partita molto concreta e abbiamo trovato un successo che la Roma qui non aveva mai ottenuto”. Il tecnico risponde ad una domanda sul campionato di serie A: “Il campionato? Non è facile, ci squadre molto forti e in sette lottano per quattro posti, senza coppe. Noi daremo il massimo fino alla fine per arrivare in zona Champions”. Domenica all’Olimpico un big match per i giallorossi, Roma-Napoli. Sulla prossima gara di campionato Fonseca risponde: “Ancora non ci ho pensato, inizio adesso”. Infine sulle condizioni di Ibanez, uscito a fine primo tempo dopo una botta alla testa in uno scontro con Kumbulla: “Non si ricordava nulla della partita ma credo che adesso stia bene”.