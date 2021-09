Shaquille O’Neal, aneddoto a tinte rosa: lo fece solo per lei

Nella sua quasi ventennale carriera cestistica, Shaquille O’Neal si è prepotentemente inserito tra gli dei dell’NBA: 4 titoli, 15 volte All-Star, 3 volte MVP delle Finals… e ben $292 milioni guadagnati dalla pallacanestro (senza contare i ricavi derivanti dagli sponsor), che lo rendono il quinto giocatore ad aver guadagnato di più nella storia della NBA.

Oltre a ciò pochi sanno che Shaq, dopo il ritiro avvenuto nel 2011 con i Boston Celtics, ha dato inizio ad una brillante carriera imprenditoriale che porta avanti ancora oggi a suon di case, ristoranti, autolavaggi ecc.

Ma veniamo al punto.

“Lei vive lì? Allora la compro!”

Recentemente “The Big Diesel” è stato ospite al “Jimmy Kimmel Live!” show e gli è stato chiesto di confermare o negare alcune notizie che circolavano sul suo conto. Il primo fatto fu subito confermato: Shaq comprò un villa a Los Angeles, senza nemmeno visitarla prima, perché aveva scoperto che Paula Abdul, celebrità televisiva americana, risiedeva nell’abitazione di fronte.

“La casa non mi piaceva nemmeno. Quando però mi hanno detto che Paula viveva lì di fronte, non ho esitato a comprarla. Tuttavia non ho mai flirtato con lei, anche se ogni volta che la vedevo uscire facevo lo stesso per parlarle”.