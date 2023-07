Shomurodov al Cagliari | C’è il comunicato ufficiale

L'attaccante uzbeko resterà in serie A

Era nell’aria visto che il calciatore uzbeko si allenava già con la squadra sarda, ma Eldor Shomurodov ora è ufficialmente un calciatore del Cagliari. L’attaccante ex Genoa proverà a riscattare la deludente stagione con lo Spezia ed è già agli ordini di Mister Claudio Ranieri.

Calciomercato Roma, Shomurodov vola da Ranieri

Questo il comunicato da parte del club giallorosso: “L’AS Roma comunica di aver ceduto al Cagliari a titolo temporaneo, con opzione per il trasferimento a titolo definitivo, Eldor Shomurodov. In giallorosso, l’attaccante ha collezionato 48 presenze e 6 reti. Nel 2023, ha vestito la maglia dello Spezia.

In bocca al lupo, Eldor!”.