Si avvicina l’inizio della NBA 2020/2021: ecco il calendario

Dopo il finale inedito dell’annata 2019/2020 vissuto nella bolla di Orlando, la NBA si appresta a ripartire in vista della nuova stagione: la lega ha infatti rilasciato il calendario completo delle gare pre-stagionali.

Le trenta squadre inizieranno a giocare incontri amichevoli di preparazione già il prossimo 11 dicembre, e proseguiranno fino al 19. In attesa poi dell’avvio ufficiale previsto per il 22 dello stesso mese.

The NBA today released its game schedule for the 2020 preseason, which will tip off on Friday, December 11 and conclude on Saturday, December 19.

— NBA (@NBA) November 27, 2020