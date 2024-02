Sirene inglesi per Bremer | La Juventus fissa il prezzo

Gleison Bremer è pronto a tornare in campo dal 1′ dopo la squalifica, ma intorno a lui ruota anche gran parte del futuro della Juventus. Il brasiliano è passato sulla sponda bianconera di Torino dopo l’investimento di quasi 50 milioni complessivi per strapparlo alla concorrenza dell’Inter e ha un contratto in scadenza nel 2028. La permanenza di Bremer alla Continassa è legata ad un solo ‘se’: l’eventuale offerta fuori mercato, perché “il momento storico, d’altronde, impone alla Juventus come a tutti i club italiani di prendere in seria considerazione eventuali offerte da capogiro”, scrive TS.

Manchester Utd su Bremer, la Juventus ascolta solo offerte sopra i 60 milioni

Secondo il quotidiano sul centrale verdeoro si era già mosso il Tottenham (che ha poi virato su Dragusin), ma nelle ultime settimane si sta facendo sempre più forte l’interesse del Manchester United: la Juventus ascolterà solo offerte dai 60 o 70 milioni in su.