Juventus, lo United “chiama” Bremer | Pronto il blitz per l’estate

Bremer è forte fisicamente, abile in aria e in marcatura. Da quando si è trasferito alla Juventus, si è subito imposto come leader della squadra e rimane tuttora un punto di riferimento nel sistema di gioco di Allegri.

Juventus, il Manchester United vuole Bremer

Il Manchester United è quasi certo di fare un’offerta alla Juventus per il difensore centrale brasiliano classe 1997 Bremer. Secondo quanto riportato da “Calciomercato.com”, gli intermediari hanno fatto capire agli inglesi che la Juve non avvierà una trattativa per la cessione del giocatore senza un’offerta minima di 70 milioni di euro. Bremer, infatti, è considerato un giocatore fondamentale per la squadra e sarebbe “sacrificabile” solo in caso di un’offerta molto alta.