Juventus, Bremer valutato 70 milioni: il Manchester United è avvisato

Il difensore brasiliano è richiestissimo dai top club europei ma per strapparlo ai bianconeri serve un'offerta monstre

La grande stagione della Juventus passa soprattutto dalla solidità difensiva del trio composto da Gatti, Bremer e Danilo. Il migliore dei tre per rendimento è certamente Gleison Bremer che grazie al lavoro di Allegri può essere considerato uno dei migliori difensori della Serie A e d’Europa.

Giuntoli fissa il prezzo del brasiliano

La Juve ha fatto sapere ai possibili acquirenti che il centrale brasiliano non partirà per una cifra inferiore ai 70 milioni di euro. Tra i club maggiormente interessati c’è il Manchester United e, considerando gli esborsi economici tenuti dalle squadre di Premier, potrebbe non avere grossi problemi ad accontentare i bianconeri.