Juventus, il calendario da qui a marzo per tornare in scia scudetto | Tutte le sfide

Dopo la sconfitta contro l’Inter di domenica sera, la Juventus deve ripartire attraverso nuove vittorie. Calendario favorevole da qui a marzo fino allo scontro importante il 3 marzo allo stadio Maradona contro il Napoli.

Juventus, un calendario più abbordabile rispetto all’Inter

La Juventus affronterà nelle prossime gare: Udinese, Verona, e Frosinone, un calendario molto più abbordabile considerando che i bianconeri avranno un gara a settimana, mentre l’Inter anche con la ripresa delle coppe europee avrà numerosi impegni significativi, dopo la Roma all’olimpico il prossimo sabato in settimana l’andata degli ottavi di finale di champions league. Per non parlare successivamente a fine mese del recupero della gara contro l’Atalanta. Allegri e la sua squadra cercheranno di essere al massimo della forma nonostante i vari problemi fisici che li stanno inondando negli ultimi giorni, quelli di Vlahovic e Chiesa ma non preoccupanti.