Siviglia-Valencia, probabili formazioni e dove vederla

Non c’è solo quest’oggi la Premier League, visto che torna in campo anche la Liga, dove si affrontano Siviglia e Valencia in un classico antipasto spagnolo. Il Siviglia dopo la vittoria contro la Roma, vuole i primi 3 punti per iniziare al meglio la stagione anche se davanti avrà Castillejo e compagni.

Le probabili formazioni di Siviglia-Valencia

SIVIGLIA (4-3-3): Bono; Jesus Navas, Gudelj, Badé, Pedrosa; Fernando, Rakitic, Oliver Torres; Ocampos, Romero, Suso.

VALENCIA (4-2-3-1): Mamardashvili; Bautista, Diakhaby, Paulista, Gaya; Guerra, Pepelu; Perez, Almeida, Castillejo; Duro.

La gara serale tra Siviglia e Valencia sarà trasmessa in onda su Dazn.