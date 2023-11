Slavia Praga-Roma, le ultimissime sulle formazioni

La Roma torna in campo per sfidare lo Slavia Praga. Una partita molto importante per gli uomini di Mourinho che potrebbe chiudere il discorso girone con due giornate d’anticipo. Il tecnico lusitano spazierà e farà un ampio turn over in vista del derby.

Slavia Praga-Roma, le probabili formazioni

SLAVIA PRAGA (3-5-2): Mandous; Holes, Ogbu, Vlcek; Tomic, Dorley, Wallem, Zafeiris, Provod; Chytil, van Buren.

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Llorente, N’Dicka; Celik, Cristante, Paredes, Bove, Zalewski; Belotti, Lukaku