Intervistato da Milanews.it, Stefano Sorrentino, ex portiere di Chievo e Palermo ha detto la sua sulla lotta scudetto e su un possibile ritorno di Zlatan Ibrahimovic in rossonero.

Sorrentino: “Il Milan è giovane, ha grande entusiasmo”

Chi si contenderà lo scudetto fino alla fine? “Io vedo Milan, Inter e Juve davanti a tutte le altre, ciascuna con un vantaggio specifico”.

Qual è quello dei rossoneri? “L’Inter ha, sulla carta, l’organico più competitivo, ma forse l’età media è abbastanza alta. La Juve non ha le coppe europee e può dosare al meglio le energie. Il Milan invece è un gruppo giovane, con grande entusiasmo. Magari può incappare in qualche difficoltà, ma le basi per disputare un’ottima stagione ci sono tutte. Pongo i rossoneri, i nerazzurri e i bianconeri sul medesimo livello”.

Hai affrontato tante volte Ibrahimovic in carriera: saresti favorevole a un suo ritorno in società? “Stiamo parlando di un grandissimo campione. Chiaro che se tornasse, potrebbe incidere molto. Bisogna però che il suo ruolo venga definito con chiarezza. L’ideale? Che fungesse da perfetto collante tra allenatore, squadra, dirigenza e società”.