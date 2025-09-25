Spalletti: ” Non dimentico l’esperienza in Nazionale. Convivo con il dolore”

Luciano Spalletti è intervenuto ieri sera a Viareggio in occasione dell’inaugurazione dello Stadio Dei Pini, insieme a lui tra gli altri hanno presenziato Marcello Lippi (padrone di casa), Alex Del Piero e Gigi Buffon, oltre ad altri personaggi dello sport nazionale e viareggino.

Inevitabile una domanda sulla sua esperienza sulla panchina della Nazionale, questa la sua risposta:

“L’esperienza della Nazionale è una cosa che mi martella ancora nella testa. Io non devo dimenticarla, devo accettare il dolore e aspettare un momento migliore. Si aspetta altre cose e si convive con il dolore, si deve affrontare”.