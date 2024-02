Sparta Praga-Galatasaray, probabili formazioni e dove vederla

Ritorno dei play-off di UEFA Europa League allo Stadion Letná tra Sparta Praga e Galatasaray, giovedì alle 21. La gara d’andata, disputata una settimana fa a Istanbul, è terminata 3-2 per i turchi con reti di Demirbay, Mertens e Icardi, nei minuti finale (Preciado e Kuchta, per i cechi). Il match sarà visibile, in esclusiva, su DAZN.

Sparta Praga-Galatasaray, le probabili formazioni:

SPARTA PRAGA (3-4-3): Vindahl; Vitik, Krejci, Sorensen; Preciado, Kairinen, Laci, Rynes; Karabec, Kuchta, Birmancevic. All. Priske.

GALATASARAY (4-2-3-1): Muslera; Ayhan, Sanchez, Nelsson, Kutlu; Demirbay, Torreira; Yilmaz, Mertens, Akturcoglu; Icardi. All. Buruk.