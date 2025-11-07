Spezia-Bari, le probabili formazioni. Donadoni con diverse assenze

L’anticipo del venerdì sera del campionato di Serie B si gioca al Picco dove lo Spezia attende il Bari. Gli aquilotti ripartono da Donadoni, che torna in panchina dopo cinque anni dalla sua ultima esperienza, ma l’ex Milan dovrà affrontare la sfida salvezza con diverse assenze. donadoni non potrà contare su Salvatore Esposito, Bandinelli, Zurkowski, Comotto e Onofri, mentre spera di recuperare almeno Beruatto, Cistana e Artistico. Caserta ritrova Kassama ma deve rinunciare a Vicari e Darboe.

Le probabili formazioni

SPEZIA (3-5-2): Mascardi; Wisniewski, Hristov, Jack; Candela, Vignali, Nagy, Cassata, Aurelio; Vlahovic, Lapadula. All. Donadoni

BARI (3-5-2): Cerofolini; Pucino, Meroni, Nikolaou; Dickmann, Braunöder, Verreth, Castrovilli, Dorval; Moncini, Gytkjær. All. Fabio Caserta

Arbitro: Calzavara di Varese