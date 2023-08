Spezia-Venezia, probabili formazioni e dove vederla

La vincente sfiderà una tra Sassuolo e Cosenza

Secondo turno di Coppa Italia: lo Spezia sfida il Venezia allo stadio Dino Manuzzi di Cesena. Prima gara ufficiale per entrambe le squadre che saranno impegnate nel campionato cadetto: i padroni di casa, retrocessi nello spareggio con l’Hellas Verona, vogliono cominciare bene la propria stagione davanti ai propri tifosi, il Venezia, invece, reduce da una grande rimonta in campionato, con qualificazione ai play-off, vorrà riprendere da quanto di buono fatto nella seconda metà della scorsa Serie B. Il match, in programma questa sera alle 21, sarà visibile sul Canale 20 di Mediaset, e in streaming su Mediaset Infinity.

SPEZIA (4-3-2-1): Dragowski; Amian, Mühl, Nikolaou, Reca; Cassata, S. Esposito, Zurkowski; Antonucci, Verde; Moro. All. Alvini

VENEZIA (4-3-1-2): Joronen; Candela, Idzes, Sverko, Zampano; Busio, Tessman, Ellertsson; Pierini; Pohjanpalo, Johnsen. All. Vanoli