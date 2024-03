Sporting Lisbona-Atalanta, probabili formazioni e dove vederla

Andata degli ottavi di finale di UEFA Europa League, mercoledì alle 18.45 al Alvalade, tra Sporting Lisbona e Atalanta. I bergamaschi hanno chiuso al comando il Gruppo D, proprio davanti ai portoghesi, costretti ai play-off, superati ai danni dello Young Boys. Seconda sfida stagionale tra i due club. Nella prima sfida in Portogallo la formazione di Gasperini si è imposta per 1-2, con reti di Scalvini e Ruggeri. Il match sarà trasmesso su DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport (251); in streaming su DAZN, Sky Go e Now.

Sporting Lisbona-Atalanta, le probabili formazioni:

SPORTING LISBONA (3-4-3): Adan; Diomande, Coates, Inacio; Catamo, Hjulmand, Morita, Santos; Trincao, Gyokeres, Goncalves. All. Amorim.