Juve, contro l’Atalanta per blindare il secondo posto

Juve, Atalanta avversario da battere per confermarsi al secondo posto in classifica

Juve, obiettivo secondo posto. Il passo falso col Napoli costringe i bianconeri a guardarsi alle spalle, il Milan pronto al sorpasso, per i ragazzi di Allegri vietati ulteriori passi falsi. Nel prossimo turno sfida delle sfide, avversario l’Atalanta di Gasperini, un vero esame, una vera finale. Vincere e confermarsi al secondo posto in classifica, questo il diktata in casa bianconera. Ancora qualche giorno a disposizione per Allegri per valutare l’11 migliore per sfidare i nerazzurri.