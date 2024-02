Torna SportPaper TV, questa sera alle 21.30, come ogni lunedi sul canale 14 del digitale terrestre di Radio Roma Television. Nuova puntata, tutto il calcio in 90 minuti, in compagnia della regina di casa Roberta Pedrelli. In studio in compagnia della conduttrice ci saranno il direttore Daniele Amore, Claudio De Francesco, Adriano Tommasi e Roberto Molinari. Una puntata come sempre da non perdere.