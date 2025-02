Comuzzo e Dumfries fuori nella seconda sfida tra nerazzurri e viola, ma in campo nella prima sfida in programma giovedi

Comuzzo e Denzel Dumfries salteranno per squalifica il prossimo match di campionato in programma lunedi sera tra Inter e Fiorentina ma… ironia della sorte, non salteranno Fiorentina – Inter in programma giovedi sera, gara recupero di quella sospesa per il malore capitato a Bove. La gara riprenderà dal minuto numero 16 con Dumfries e Comuzzo regolarmente arruolabili.