Stramaccioni: "Ecco dove rafforzerei l'Inter l'anno prossimo. C'è una zona che non toccherei" Le sue parole a DAZN

Ad un passo dal ventesimo scudetto della propria storia, l’Inter pareggia 2-2 contro il Cagliari. Nel dopo gara a parlare dei nerazzurri negli studi di DANZ, c’è un ex allenatore, Stramaccioni. Il tecnico analizza la sua ex squadra e sottolinea cosa cambierebbe e cosa no della squadra guidata da Simone Inzaghi.

Stramaccioni: “Prenderei un difensore centrale”

Stramaccioni durante il programma parla anche del possibile mercato estivo dell’Inter. “Parliamo di una squadra molto forte, ma se ci fosse la possibilità di acquistare un top player prenderei un difensore centrale. L’Inter ha tante alternative ma un grande centrale di 24-25 anni può completare ulteriormente il reparto. L’attaccante eviterei perché c’è stata una chimica tra i due attaccanti titolari, per cui non andrei a muoverla. Il centrocampo è già molto forte. L’esterno destro? Ce ne sono pochi, chi ha gli alieni se li tiene…”.