Supercoppa Europea, Gudelj sbaglia il dischetto decisivo | Guardiola vince ancora

Dopo le vittorie contro Inter e Roma, Manchester City e Arsenal si ritrovano in Supercoppa Europa in vista della stagione che per le due squadre è già cominciata. La squadra di Guardiola non è così brillante e il Siviglia passa in vantaggio al 25′ grazie a En-Nesyri.

Gli inglesi nonostante un Haaland privo di occasioni e senza Bernardo Silva vogliono provare lo stesso a vincerla e si affidano alle giocate di Palmer, giovane talento lanciato dal tecnico spagnolo. Ed è proprio lui a pareggiare i conti 63′ su assist di Rodri e a portare le due squadre ai calci di rigore visto che sono stati tolti i tempi supplementari. Perfetti i primi rigori tirati dalle due squadre anche se è l’errore di Gudelj a regalare il trofeo al Manchester City.