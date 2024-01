Supercoppa: Troppa Inter per la Lazio, nerazzurri in finale (3-0)

Inter in finale, niente da fare per la Lazio di Sarri

L’Inter liquida la pratica Lazio e vola in finale

Supercoppa, l’Inter trova la finale. Contro la Lazio un 3 a 0 senza storie per la compagine di Simone Inzaghi. La sblocca Thuram al termine di una bella azione corale. Inter che trova il raddoppio su calcio di rigore concesso per fallo su Lautaro Martinez, dal dischetto il solito Calhanoglu non sbaglia. Due legni negano il tris ai nerazzurri. Nel finale di gara arriva il tris firmato Frattesi. Luis Alberto regala palla ai nerazzurri, contropiede micidiale e gol che chiude la gara. Nerazzurri in finale, lunedi contro il Napoli sfida per aggiudicarsi il primo titolo della stagione, in palio la Supercoppa.

IL TABELLINO

INTER-LAZIO 3-0

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni (21′ st De Vrij); Darmian, Barella (21′ st Frattesi), Calhanoglu (36′ st Asllani), Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro (28′ st Arnautovic), Thuram (28′ st Sanchez).

A disp.: Di Gennaro, Audero, Carlos Augusto, Bisseck, Stabile, Stankovic, Dumfries, Sensi, Klaassen, Buchanan. All.: S. Inzaghi

Lazio (4-3-3): Provedel, Lazzari (38′ st Hysaj), Gila, Romagnoli, Marusic (21′ st Pellegrini); Guendouzi (5′ st Luis Alberto), Rovella (5′ st Cataldi), Vecino; Felipe Anderson, Immobile, Pedro (21′ st Isaksen).

A disp.: Sepe, Mandas, Patric, Casale, Kamenovic, Ruggeri, Kamada, Zaccagni, Castellanos, Fernandes. All.: Sarri

Arbitro: Marchetti

Marcatori: 17′ Thuram (I), 4′ Calhanoglu (I), 41′ st Frattesi (I)

Ammoniti: Calhanoglu (I), Romagnoli, Vecino (L)