I Buccaneers non lasciano scampo ai Chicago Bears, dominio sia in attacco che in difesa.



In week 7 i Buccaneers hanno dato il loro meglio su tutti i fronti, una difesa insuperabile unita ad un attacco da record fanno letteralmente schiantare Chicago. La partita, almeno sulla carta, non sembrava così semplice ma a quanto pare non tutti avevano calcolato la grinta della difesa dei Bucs e la voglia di superare il record di 600 touch down pass di Tom Brady. Sono bastati 3 minuti per vedere il primo touch down dei Bucs, una corsa del RB Fournette che regala i primi 6 punti, diventati 7, dopo la trasformazione del solito cecchino Succop.

Partenza a razzo per l’attacco, la difesa non è da meno.

Subito dopo il touch down effettuato, la difesa intercetta con Delaney, torna in campo l’attacco di Tom Brady che effettua il suo personale record di 600 touch down pass con il lancio vincente per Godwin. Bucs 14 – Bears 0 dopo soli 10 minuti. Il resto della partita è un completo dominio dei Buccaneers, l’attacco di Chicago non riesce a fare letteralmente nulla, i primi ed unici 3 punti arrivano solamente al 2° quarto da un calcio piazzato ma il resto è una completa disfatta, intercetti e sack demoliscono sia fisicamente che mentalmente tutta la squadra. Ad ogni attacco Tom Brady continua a sparare missili che sfondano la difesa avversaria rendendo la partita un incubo per gli avversari. Finale dipartita Tampa bay 38 – Chicago 3.

Tom Brady ancora da record! Il segreto è la squadra!

Tutti lo davano per finito, ma non avevano fatto bene i conti a quanto pare. Arrivato a Tampa ha vinto il superbowl al suo primo anno e non sembra proprio volersi fermare. Alla veneranda età di 44 anni è, per ora, la sua migliore stagione con più di 2.000 YDS lanciate e 17 TD. Di fatti, ha raggiunto l’incredibile record di 600 touch down pass proprio in questa partita. Durante la settimana, sia lui che i suoi compagni di attacco hanno raccontato molto sul clima che si respira a Tampa. Brady è solito a fermarsi oltre la normale durata di allenamento e lui stesso ha ammesso che, per la prima volta nella sua carriera, quando si trattiene per fare i suoi esercizi personali, quasi tutti i compagni rimangono insieme a lui per continuare la sessione, creando un clima ed un’intesa speciale nel gruppo. Sarà questo il segreto di Tampa Bay? Sicuramente il clima caraibico e la città contribuiscono a rendere tutto più speciale!

La cosa più importante comunque è una soltanto: BUCS WIN!