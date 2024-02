Taremi-Inter, il presidente del Porto ufficializza l’addio: “Non possiamo farci più nulla”

L’Inter avrà il suo nuovo attaccante per la prossima stagione. Mehdi Taremi vestirà nerazzurro a partire da luglio 2024 e ad ufficializzare verbalmente il trasferimento ci ha pensato direttamente il presidente del Porto Pinto da Costa: “Taremi è un giocatore importante per noi ma non ci possiamo fare più nulla. Accade in qualsiasi altro club, persino al PSG, un giocatore a fine contratto è libero di scegliere il proprio futuro. Gli posso solo augurare di essere felice”.

Taremi-Inter, è solo questione di tempo

Come detto da da Costa, il futuro di Taremi sarà lontano dal Portogallo e più precisamente in Serie A dove l’Inter ha anticipato tutti per l’acquisto dell’iraniano. L’attaccante firmerà un contratto da 3 milioni di euro netti a stagione fino al 2026 con opzione per il terzo anno.