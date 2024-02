Taremi-Inter, in programma le visite mediche

Mehdi Taremi è pronto a vestire nerazzurro dalla prossima stagione, a parametro zero dal Porto per un contratto per due stagioni fino al giugno 2026. Secondo “Fabrizio Romano” le visite mediche sono state già fissate, e la trattativa è già ben che archiviata.

Taremi-Inter, Ausilio: “Inutile nasconderci, sono situazioni a cui stiamo lavorando”

Il direttore sportivo dell’Inter Piero Ausilio si era espresso così in merito alle vicende di Taremi e Zielinski: “Inutile nasconderci, sono situazioni a cui stiamo lavorando. Non amiamo dare tempi, date o ultimatum, abbiamo informato i rispettivi club che stiamo negoziando, ci sono stati dei contatti e vediamo se questo porterà a qualcosa di definitivo”. Taremi che è appena tornato dalla coppa d’asia, uscito in semifinale contro il Qatar per 3-2, ha totalizzato tre gol in cinque partite.