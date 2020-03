Tennis, Coppa Davis: definite le 18 finaliste, il 12 marzo il sorteggio

Tennis, Coppa Davis: definite le 18 finaliste

Tennis Coppa Davis finaliste | Mancano ancora oltre otto mesi ma il conto alla rovescia può già partire per le Davis Cup Finals 2020, in calendario dal 23 al 29 novembre alla Caja Magica di Madrid. E’ stato definito infatti, con gli incontri giocati venerdì 6 e sabato 7 marzo, il quadro delle 18 nazionali protagoniste dell’appuntamento nella capitale spagnola. Oltre all’Italia, che si è sbarazzata in modo perentorio della Corea del Sud a Cagliari, hanno sfruttato il fattore campo Croazia, Ungheria, Colombia, Stati Uniti, Australia, Germania, Kazakistan, Austria e Svezia, mentre Repubblica Ceca ed Ecuador hanno firmato gli unici due colpi esterni. Sono queste le dodici nazionali promosse dal turno preliminare di qualificazione della Coppa Davis, al termine di un weekend da record con oltre 320 giocatori in campo in rappresentanza di 70 nazioni, in 35 confronti sparsi nei sei continenti, disputati ancora con la tradizionale formula ‘casa e trasferta’ che ha fin qui caratterizzato e reso così affascinante la competizione a squadre nata nel 1900.

I Playoff del World Group I e World Group II

Venerdì 6 e sabato 7 sono infatti andate in scena anche le sfide dei play-off del World Group I e World Group II, per la prima volta con il nuovo format globale su base mondiale e non più per regioni, introdotto con la riforma della competizione per nazioni divenuta effettiva lo scorso anno, con un meccanismo diretto di promozione e retrocessione. Alla settimana clou della competizione a squadre erano già ammesse di diritto le quattro semifinaliste della passata edizione – Spagna, Canada, Russia e Gran Bretagna – e le due wild card Francia e Serbia