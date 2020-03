Tennis, il coronavirus colpisce: saltano gli Internazionali di Roma

Coronavirus Tennis Internazionali Roma | Addio, almeno per ora, anche agli Internazionali di Roma di tennis. “Dopo un’attenta considerazione e a causa del continuo scoppio di Covid-19, tutti i tornei Atp e Wta nello swing del campo in terra battuta di primavera non si terranno come previsto. Ciò include i tornei Atp /Wta combinati a Madrid e Roma, insieme agli eventi Wta a Strasburgo e Rabat e agli eventi Atp a Monaco, Estoril, Ginevra e Lione. La stagione del tennis professionistico è ora sospesa fino al 7 giugno 2020, incluso l’ATP Challenger Tour e l’ITF World Tennis Tour”.

La nota di ATP e WADA

Al momento, i tornei che si svolgono dall’8 giugno 2020 in poi stanno ancora pianificando di proseguire secondo il programma. Parallelamente, le classifiche FedEx Atp e Wta verranno bloccate durante questo periodo e fino a nuovo avviso. “Le sfide presentate dalla pandemia Covid-19 al tennis professionistico – scrivono Atp e Wta- richiedono più che mai collaborazione da parte di tutti i membri della comunità del tennis affinché lo sport possa avanzare collettivamente nel miglior interesse di giocatori, tornei e tifosi”. “Stiamo valutando tutte le opzioni relative alla conservazione e all’ottimizzazione del calendario del tennis in base a varie date di ritorno per i Tour, che al momento non è noto. Ci impegniamo a risolvere questi problemi con i nostri giocatori, i membri del torneo e gli altri organi di governo nelle settimane e nei mesi a venire. Ora – conclude la nota Atp e Wta – non è il momento di agire unilateralmente, ma all’unisono. Tutte le decisioni relative all’impatto del coronavirus richiedono un’adeguata consultazione e revisione con le parti interessate nel gioco, una visione condivisa da Atp, Wta, Itf, Aeltc, Tennis Australia e Usta”.