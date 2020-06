Tennis Us Open, Djokovic prende tempo: “Aspettiamo a decidere”

Tennis US Open Djokovic prende tempo

Il numero uno nel mondo del tennis maschile Novak Djokovic non ha ancora escluso di recarsi a New York per gli Us Open ad agosto nonostante abbia inizialmente espresso dubbi sulla fattibilità dell’evento durante la crisi del coronavirus. “Mi piacerebbe molto andare”, ha detto Djokovic in un’intervista con Tennis Channel. “È probabile che ci sarà uno scenario migliore e tutte quelle misure di sicurezza si allenteranno un po’. Quindi aspetterò un po’ e vedrò come andrà a finire. In questo momento, non posso dirti si o no”.

Tennis US Open Djokovic e lo scenario

Gli Us Open inizieranno il 31 agosto a Flushing Meadows secondo un rigoroso protocollo di igiene proposto dalla United States Tennis Association (Usta). Djokovic è stato uno dei numerosi migliori giocatori del circuito molto critici nei confronti delle prime proposte che limitavano i movimenti e le dimensioni dell’entourage che i giocatori potevano portare. I dettagli devono ancora essere finalizzati ma le restrizioni inizialmente pianificate potrebbero essere attenuate. Il torneo Cincinnati Masters è stato spostato a New York, dal 23 agosto, per consentire ai giocatori di rimanere in una bolla isolata durante le competizioni.