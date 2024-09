Thiago Motta: “Buona prestazione, ma davanti dobbiamo migliorare. Abbiamo messo il Napoli dietro”

Sono queste le parole di un Thiago Motta soddisfatto a metà al termine del pareggio dello Juventus Stadium contro il Napoli. Il tecnico ha elogiato poi le prestazioni di Mckennie e Kalulu.

Thiago Motta: “La strada è quella giusta”

Queste le parole riprese da Tuttojuve.com:

Vlahovic ha avuto un problema fisico o è stata una scelta tecnica quella di toglierlo?

“No, sta bene, non ha nessun problema. ha fatto un buon primo tempo, nel minutaggio che è stato in campo ha aiutato la squadra, cercando di attaccare la profondità, anche se oggi c’era poca profondità perchè il Napoli è una squadra che viene a pressare, ma quando vedi che possiamo uscire con superiorità, loro si mettono più indietro, limitando questa profondità. Tim è entrato anche lui bene, oggi abbiamo fatto una buona prestazione, è chiaro che siamo arrivati fino agli ultimi metri e lì dobbiamo sicuramente migliorare”.

La scelta di Weah quindi andava nella direzione di cercare più profondità?

“No, di alternare, perchè oggi nel primo tempo spesso con la palla esterna siamo andati tutti in profondità, uno va in profondità e l’altro viene a giocare, Tim ha fatto bene in questa situazione nel secondo tempo, giocando in appoggio per i suoi compagni, per poi attaccare l’area di rigore. Tutti e due, ognuno nel suo modo, con la sua caratteristica, ha aiutato oggi la squadra a fare una buona prestazione”.

La Juve ha più qualità negli ultimi 30 metri di quello che ha fatto vedere finora per creare maggiori pericoli?

“Sicuramente quando un squadra si mette indietro non è facile per nessuno, oggi siamo arrivati fin lì e sicuramente abbiamo la qualità per farlo. La strada è giusta, arrivare fin lì e poi il cambio ritmo e l’attacco della profondità, anche avendo pochissima profondità, ma dobbiamo continuare così, i tiri da fuori area quando troviamo una squadra che si mette tanto nell’area di rigore, con dei difensori che difendono molto bene l’area di rigore, sono tanti i modi con cui possiamo arrivare, abbiamo tanti giocatori con queste caratteristiche e qualità per farlo, la strada è giusta”.

Che risposta trova da questi big match dove non siete riusciti a vincere?

“Sicuramente per vincere, qualcosa in più e meglio, possiamo fare, perchè abbiamo trovato delle squadre forti, delle squadre che sanno giocare, che hanno anche loro buoni giocatori, i nostri hanno fatto una buona prestazione. E’ chiaro che non possiamo essere contenti per il risultato perchè entriamo sempre per giocare la partita e ottenere un risultato positivo, oggi non l’abbiamo ottenuto. Ma la squadra è quella, oggi per tanto tempo di gioco abbiamo messo il Napoli indietro, una squadra forte. E noi sicuramente da migliorare gli ultimi metri”.

Ti aspettavi subito un Kalulu così pronto? Mackennie poi sembrava fuori dai radar invece l’hai riproposto dopo la Champions.

“Sì, ha fatto una buona partita anche oggi, è un giocatore che sa leggere molto bene gli spazi che deve occupare, nel momento in cui deve occuparli, un giocatore che ha delle situazioni dove può arrivare in area avversaria, dà grande aiuto nella fase difensiva, un giocatore molto utile, che sta bene, che si sta allenando molto bene come tutti gli altri. Da Pierre invece mi aspetto questo, come me lo aspetto da tutti gli altri, Abbiamo giocatori forti, alla fine in campo, insieme, devono dimostrare il loro potenziale sempre a beneficio del gruppo e della squadra”.